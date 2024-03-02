ارتفاع مبيعات "هيونداي موتور" خلال فبراير 6 % في أمريكا

أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات اليوم ارتفاع مبيعاتها في فبراير الماضي 6 % في أمريكا.

وباعت الشركة 60341 وحدة في أكبر سوق للسيارات في العالم الشهر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 57044 وحدة قبل عام.

وأرجعت الشركة زيادة المبيعات إلى الارتفاع في مبيعات الطرازات الصديقة للبيئة، مثل: المركبات الهجينة والكهربائية.

وقال راندي باركر، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور أمريكا في بيان: "مبيعات هيونداي من المركبات الكهربائية والهجينة ترتفع بثبات، مع تحقيق نمو كبير على أساس سنوي".