أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

«تسلا» للسيارات الكهربائية تقدم حوافز لتعزيز مبيعاتها في الصين

«تسلا» للسيارات الكهربائية تقدم حوافز لتعزيز مبيعاتها في الصين

تسلا سوف تطرح خطط تمويل تفضيلية لشراء السيارات. رويترز

الألمانية: بكين

كشفت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية النقاب عن سلسلة من الحوافز التشجيعية التي تهدف إلى تعزيز مبيعاتها في الصين، في ظل احتدام المنافسة مع شركات محلية مثل "بي.واي.دي".

وذكرت تسلا في تدوينة على منصة ويبو الإلكترونية اليوم الجمعة: أن المستهلكين الذين يتقدمون بطلبات شراء السيارة موديل 3 ذات الدفع الخلفي والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات موديل واي الجاهزة للتسليم في مارس الجاري، سيحصلون على إعانة تأمين بقيمة 8 آلاف يوان (1030 دولار).

وقالت "تسلا" أيضا: إنها ستطرح خطط تمويل تفضيلية لشراء السيارات، فضلا عن خصومات في أسعار بعض ألوان السيارات، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأشارت تسلا إلى أنه رغم أن هذه العروض لاتمثل خصما في السعر الرسمي للسيارات، سينخفض السعر المبدئي للسيارتين من خلال هذه العروض إلى 237 ألفا و900 يوان و250 ألف يوان للسيارتين على الترتيب.

يذكر أن "تسلا" خفضت في يناير الماضي السعر المبدئي للسيارة موديل 3 بنسبة 5.9 % وكذلك سعر السيارة موديل واي 2.8 %، ما دفع الشركات المنافسة إلى تقديم خصومات لتعزيز قدرتها على المنافسة، حيث قامت شركة "بي.واي.دي" بخفض سعر سيارتها "كين بلاس" بنسبة 20 % تحت شعار "جعل السيارة الكهربائية أرخص من السيارة التي تعمل بالغاز".

وتشير بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية إلى أن مبيعات السيارة التي تعمل بمصادر الوقود الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، تراجعت في يناير الماضي 30 % مقارنة بالشهر السابق عليه.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية