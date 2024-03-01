الذهب قرب ذروة شهر بفضل تباطؤ التضخم في أمريكا

حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2047.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير . ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "ساد الارتياح في الأسواق مع عدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وابتهج تجار الذهب من حقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي".

وأظهرت البيانات أمس ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.4 %، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد صعوده 2.6 % في ديسمبر .

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأمريكي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، الذي يقولون: إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.