تراجع إقبال المستهلكين على متاجر التجزئة في بريطانيا لأدنى معدلاته منذ جائحة كورونا

تراجع إقبال المستهلكين على متاجر التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ جائحة كورونا، بسبب إضراب السكك الحديدية وضغوط تكلفة المعيشة وهطول الأمطار بمعدلات قياسية، مما يؤجج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

وأفادت بيانات رابطة تجار التجزئة في بريطانيا أن عدد المتسوقين الذين ارتادوا المتاجر الشهر الماضي انخفض بنسبة 6.2 % مقابل نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة كبيرة عن نسبة الانخفاض التي تم تسجيلها في يناير وبلغت 2.8 %.

وصرح أندي سامبتر، مستشار تجارة التجزئة لدى مؤسسة "سينسورماتيك سوليوشنز" للأبحاث التسويقية بأن معدلات إقبال المتسوقين على متاجر التجزئة تضررت بسبب "مسار تصادمي من القوى المعرقلة"، بما في ذلك التأكد من حدوث ركود فني خلال عام 2023 على نحو أضعف فيما يبدو ثقة المستهلكين.

وأضاف أنه "حتى عيد الحب، الذي عادة ما يشهد زيادة في الإقبال على ارتياد المتاجر، لم ينجح في اجتذاب المستهلكين".

وتسلط هذه البيانات الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يأمل أن يساعد التعافي الاقتصادي في تحسين الفرص الانتخابية لحزب المحافظين قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق هذا العام.