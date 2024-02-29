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أخبار اقتصادية- عالمية

ارتفاع التضخم في أمريكا في يناير متوافقا مع التوقعات

ارتفاع التضخم في أمريكا في يناير متوافقا مع التوقعات

رويترز: واشنطن

ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة في يناير، لكن الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل منذ ثلاثة أعوام تقريبا، وهو ما يبقي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو خيارا مطروحا.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 0.3 % الشهر الماضي. وعُدلت بيانات ديسمبر بالخفض لتظهر صعود المؤشر 0.1 % بدلا من 0.2 % مثلما ورد في تقارير سابقة.
وفي الشهور الاثني عشر حتى يناير، زاد المؤشر 2.4 %. وكانت هذه هي أقل نسبة زيادة على أساس سنوي منذ فبراير شباط 2021، وجاءت بعد صعود إلى 2.6 في ديسمبر.
وكان خبراء اقتصاديون أجرت رويترز استطلاعا لآرائهم توقعوا صعود المؤشر 0.3 % على أساس شهري وارتفاعه 2.4 %على أساس سنوي. 

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