«أكوا باور» تزيد أرباحها 8 % خلال 2023 وتمضي في هدف مضاعفة أعمالها 3 مرات بحلول 2030

في الوقت الذي أعلنت فيه "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، المدرجة في السوق المالية السعودية عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.66 مليار ريال في 2023 بزيادة قدرها 8 % مقارنة بالسنة المالية 2022، أرجعت الشركة هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية، الذي قابله انخفاض جزئيا للمكاسب العائدة من تدوير رأس المال، وارتفاع صافي النفقات المالية التي تعود بشكل رئيس لإصدار ديون جديدة بهدف دعم نمو الشركة تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.

وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور تعليقا على النتائج المالية "إن الأداء القوي في 2023 خطوة مهمة لتحقيق هدف الشركة المتمثل في مضاعفة حجم أعمالها ثلاث مرات بحلول 2030".

وتسعى أكوا باور لمضاعفة الجهود لقيادة تحول الطاقة عالميا، من خلال التركيز المستمر على الابتكار والتميز التشغيلي وبناء الشراكات الاستراتيجية، تزامنا مع تنفيذنا لأحد أكبر البرامج الساعية للحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، التي تندرج تحت مظلة السعودية في إطار تحقيق رؤية 2030، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة.

بدوره، قال عبدالحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا باور: "إن نتائج أكوا باور المالية لـ2023 تثبت متانة أساسات نموذج أعمالنا، ومرونة ميزانيتنا أمام تحديات معدلات الفائدة المرتفعة وعوامل التضخم".

وأضاف أن "النمو في الأرباح، والمدعوم بالنتائج التشغيلية القوية، يعكس استراتيجية تنوع محفظة الشركة الاستثمارية لتقديم قيمة مضافة لشركاء من خلال نمو متزن وعوائد متميزة".

وبلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى للسنة المالية للعام الماضي 2.98 مليار ريال بزيادة قدرها 14 % مقارنة بالسنة المالية 2022.

وشكل تحسن توافر التشغيل للمحطات القائمة، وتنفيذ برنامج موثوقية التوريد، ومساهمة المشاريع الجديدة التي حققت التشغيل التجاري، وارتفاع رسوم التطوير والإدارة، العوامل الرئيسة لزيادة الإيرادات التشغيلية.

وقابل هذه الارتفاعات بشكل جزئي ارتفاع المصروفات العامة والإدارية للشركة وانخفاض التعويضات المقطوعة ومبالغ التأمين المستردة في 2023.

وأعلنت أكوا باور أخيرا عن استراتيجيتها المتعلقة بمضاعفة أصولها ثلاث مرات بحلول 2030.

يذكر أن أكوا باور حققت أربعة إغلاقات مالية خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل مجموع الإغلاقات المالية إلى 12 إغلاقا في 2023 بإجمالي تكفلة استثمارية بلغت تقريبا 60 مليار ريال، متضمنة مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر التاريخي.