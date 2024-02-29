الأسهم الأوروبية ترتفع مع تأهب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم بقيادة مكاسب أسهم المواد الأساسية بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسة لقياس آفاق تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش في حين سجل المؤشر داكس الألماني القياسي مستوى قياسيا جديدا مرتفعا 0.2 %.

وسينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار المستهلكين وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا، قبيل إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني في وقت لاحق من اليوم.

وتوقعت شركة سي آر إتش في المملكة المتحدة نمو الأرباح الأساسية في 2024 بعد تجاوز هدف الأرباح لـ2023. وتصدرت شركة إنتاج مواد البناء المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بقفزة 5.6 %.

وانخفضت أسهم بايرسدورف بنسبة 3.8 % بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمستحضرات نيفيا تباطؤ نمو المبيعات العضوية في 2024، بعد زيادة المبيعات العضوية بنسبة 10.8 % في العام الماضي.

وهوت أسهم شركة أيكسترون الألمانية لصناعة معدات الرقائق 17.2‭‭‬‬ % إلى قاع المؤشر ستوكس 600 على الرغم من توقعات بمزيد من نمو الإيرادات في 2024.