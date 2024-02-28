انطلاق منتدى الأعمال التركي السعودي الإثنين المقبل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

تنطلق يوم الإثنين المقبل، فعاليات منتدى الأعمال التركي السعودي الذي تنظمه غرفة الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، بجانب مشاركة 200 شركة تركية.

ويأتي تنظيم المنتدى الذي سيقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استكمالا لجهود التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين التي كانت قد تمت خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد بإسطنبول في أكتوبر 2023 بمشاركة 700 شركة سعودية وتركية، وستشهد الفعاليات إقامة معرض مصاحب للمنتجات التركية، بجانب لقاءات ثنائية للشركات التركية مع رجال وسيدات الأعمال.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية وإقامة عديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل ما يتوافر من فرص واعدة في اقتصاد الدولتين وما تشهده العلاقات من اهتمام من قبل قيادة البلدين، إضافة إلى أنه يشكل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي التركي الذي بلغ في 2023 نحو 26 مليار ريال إلى مستويات أكبر وذلك من خلال إقامة علاقات شراكات اقتصادية واستثمارية بين الشركات السعودية والتركية.

يذكر أن الشركات التركية المشاركة في المنتدى متخصصة في قطاعات البناء والمقاولات ومواد البناء، والسيارات وقطع الغيار، والمنسوجات والأغذية والأثاث، والطاقة والآلات والحديد والصلب، والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والخدمات اللوجستية، وسيتم على هامش المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات التركية والسعودية في مجال تخصصات الشركات التركية.