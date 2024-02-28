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أخبار اقتصادية- محلية

الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«العشرين»

الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«العشرين»

واس: الرياض

يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد السعودية المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، الذي سيقام يومي الأربعاء والخميس في مدينة ساو باولو بالبرازيل.
ويضم الوفد السعودي أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
وسيعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
ويأتي ذلك، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة أبرزها: تطورات وآفاق الاقتصاد العالمي، الاستقرار المالي، الضرائب الدولية، تمويل التنمية المستدامة، الهيكل المالي العالمي.

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