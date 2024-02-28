صندوق الاستثمارات العامة يجمع ملياري دولار من طرح صكوك

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار من طرح صكوك، في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق هذا العام. جذب الطرح طلبات بقيمة 16 مليار دولار، ما يعني تغطية الاكتتاب بنحو ثماني مرات، وهو ما مكن الصندوق من تقليص العائد إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للأجل ذاته من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.

وبلغ العائد 5.17 % لأدوات الدين الإسلامية التي يصل أجلها إلى سبعة أعوام، وفق بيانات الطرح نقلتها بلومبرغ. يأتي الإصدار بعد نحو شهر تقريبا من بيع الصندوق السيادي للمملكة سندات بقيمة 5 مليارات دولار. وكان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في أكتوبر الماضي، وقبلها طرح سندات خضراء في فبراير 2023.

قام الصندوق السيادي للسعودية بتعيين كل من "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد" منسقين دوليين للطرح، وكلف "الراجحي كابيتال"، و"سيتي غروب"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جيه بي مورغان"، و"بيتك كابيتال للاستثمار"، لإدارة سجل أوامر الاكتتاب، وجرى تعيين "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"بنك الصين"، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أغريكول سي أي بي" (Credit Agricole CIB)، و"أي بي سي إنترناشونال سكيورتيز" (ICBC International Securities (Ltd، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، والأهلي كابيتال، و"سوسيتيه جنرال" مديري سجل أوامر سلبيين.

أكثر الصناديق السيادية نشاطا في العالم



يعد "صندوق الاستثمارات العامة" جزءا رئيسا من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط. ويخطط الصندوق لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الأعوام المقبلة في كل شيء تقريبا، من السيارات الكهربائية، إلى أشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.

كان الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد، أكثر الصناديق السيادية نشاطا في العالم خلال 2023، وفقا لشركة الاستشارات البحثية "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، حيث ضخ نحو 32 مليار دولار في عدد من الصفقات.