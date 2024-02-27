عطل فني يتسبب في حصول العاملين في سويسرا على ضعف مرتباتهم الشهرية

الزيادة غير المتوقعة في المرتب دفعت العاملين للتواصل مع مكاتب عملهم للاستفسار عن هذه الأموال. "رويترز"

اعتذرت سلطات مدينة زيورخ السويسرية للعاملين بعدما تسبب عطل فني في مضاعفة مرتباتهم الشهرية، حيث يحاول المسؤولون المحليون الآن استعادة الأموال.

وذكرت "بلومبرغ"، أن السلطات قالت في بيان، إنه تم إرسال 175 مليون فرانك (200 مليون دولار) بالخطأ أمس الاثنين، وهو يوم دفع رواتب شهر فبراير الجاري.

وأوضحت السلطات أن العاملين لا يستطيعون الاحتفاظ بالأموال، ويحاول المسؤولون التوصل لطريقة مبسطة لكي يتمكن 30 ألف عامل من إعادة الأموال بسهولة.

وترجع هذه المشكلة لخطأ فني في بنك كانتون زيورخ، الذي يتلقى تحويلات مرتبات العاملين في مدينة زيورخ.

وقال البنك: إن عطل برنامج تابع لشركة سويسكوم أيه جي للاتصالات تسبب في حدوث العطل الفني.

وقالت شركة الاتصالات: "نحن على علم بخطورة هذه الواقعة، ونعتذر بسبب الإزعاج الذي نجم عنها".

وذكرت الصحف السويسرية أن الزيادة غير المتوقعة في المرتب دفعت العاملين للتواصل مع مكاتب عملهم للاستفسار عن هذه الأموال.

ومزح آخرون بشأن الأموال على شبكة الإنترنت، ووصفوها "بالتعويض عن التضخم" وطالبوا بتكرار منحهم هذه الزيادة.