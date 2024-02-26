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أخبار اقتصادية- عالمية

الأسهم الأوروبية تتراجع مع فقدان السلع الأولية المقومة بالدولار جاذبيتها

الأسهم الأوروبية تتراجع مع فقدان السلع الأولية المقومة بالدولار جاذبيتها

رويترز: برلين

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض بعدما فقدت السلع الأولية المقومة بالدولار جاذبيتها أمام ارتفاع العملة الأمريكية، في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسة المتوقع صدروها هذا الأسبوع في منطقة اليورو وأمريكا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 08:23 بتوقيت جرينتش بعد إغلاق السوق الأوروبية الأوسع نطاقا عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة. وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه 1.4 % تلته أسهم شركات النفط والغاز التي تراجعت 0.8 % بفعل انخفاض أسعار معظم المعادن والنفط الخام بعد صعود الدولار على خلفية توقعات الأسواق بأن ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع قد يؤدي إلى تأخير خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك والنشاط التجاري وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر فبراير.

 

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