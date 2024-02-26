الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية

ارتفع الدولا ر اليوم مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر مزيدا من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في أمريكا.

وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم، يوم الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4 % على أساس شهري.

كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.

ومع ارتفاع الدولا ر على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولا ر الأسترالي 0.16 % إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5 % إلى 0.6167 دولار.

