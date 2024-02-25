"أملاك" تربح 31.8 مليون ريال في 2023 بتراجع 67 % بعد ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل

حققت شركة أملاك العالمية للتمويل، صافي ربح 31.8 مليون ريال خلال العام المالي 2023، بتراجع 67 % مقارنة بالعام 2022 الذي بلغ صافي الربح فيه 96.7 مليون ريال.
وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن سبب تراجع صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع في تكاليف التشغيل قبل مخصص الخسائر الائتمانية والخسائر الاخرى، بالإضافة إلى ارتفاع بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل
|
313,160
|
291,465
|
7.44
|
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل
|
175,650
|
219,525
|
-19.99
|
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات
|
-
|
-
|
-
|
إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|
180,804
|
224,255
|
-19.38
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|
38,952
|
110,933
|
-64.89
|
صافي الربح (الخسارة)
|
31,806
|
96,722
|
-67.12
|
اجمالي الدخل الشامل
|
23,105
|
120,987
|
-80.9
|
الموجودات
|
3,885,623
|
3,487,138
|
11.43
|
الاستثمارات
|
893
|
998
|
-10.52
|
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|
3,733,681
|
3,283,250
|
13.72
|
ودائع العملاء
|
-
|
-
|
-
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
1,185,622
|
1,234,998
|
-4
|
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|
127,489
|
110,920
|
14.94
|
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|
14,363
|
2,402
|
497.96
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.35
|
1.07
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
حققت الشركة دخل عمولات خاصة خلال العام الحالي قدره 313.1 مليون ريال، مقابل 291.4 مليون ريال للعام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 7.44%.
ترجع الزيادة في دخل العمولات الخاصة بشكل رئيسي إلى نمو محفظة القروض والسلف للشركة، والتي نمت بنسبة 13.72% مقارنة بالعام السابق.
|
يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
حققت الشركة صافي ربح خلال العام الحالي قدره 31.8 مليون ريال مقابل 96.7 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2022 بإنخفاض قدره 67.1%
يعود سبب الإنخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:
- أرتفاع تكاليف التمويل.
- أرتفاع في تكاليف التشغيل قبل مخصص الخسائر الائتمانية و الخسائر الاخرى
- أرتفاع بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
ويبلغ إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى خلال العام الحالي 14.3 مليون ريال مقابل 2.4 مليون ريال خلال العام السابق.
ترجع الزيادة في إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى إلى:
- نمو محفظة القروض والسلف للشركة بنسبة 13.72% مقارنة بالعام السابق;
- تحسين افتراضات نموذج تقدير خسائر الائتمان المتوقعة ومنهجية التقدير.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
|
لايوجد.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.
|
معلومات اضافية
|
لا تقوم الشركة حاليًا في أي نشاط لتلقي الودائع ، وبالتالي فإن ودائع العملاء لاتنطبق.
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