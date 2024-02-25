أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"أملاك" تربح 31.8 مليون ريال في 2023 بتراجع 67 % بعد ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل

"أملاك" تربح 31.8 مليون ريال في 2023 بتراجع 67 % بعد ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل

"الاقتصادية" من الرياض

حققت شركة أملاك العالمية للتمويل، صافي ربح 31.8 مليون ريال خلال العام المالي 2023، بتراجع 67 % مقارنة بالعام 2022 الذي بلغ صافي الربح فيه 96.7 مليون ريال.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن سبب تراجع صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع في تكاليف التشغيل قبل مخصص الخسائر الائتمانية والخسائر الاخرى، بالإضافة إلى ارتفاع بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

 

 

 

 

بند

السنة الحالية

السنة الماضية

التغير%

إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل

313,160

291,465

7.44

صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل

175,650

219,525

-19.99

صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات

-

-

-

إجمالي ربح (خسارة) العمليات

180,804

224,255

-19.38

صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة

38,952

110,933

-64.89

صافي الربح (الخسارة)

31,806

96,722

-67.12

اجمالي الدخل الشامل

23,105

120,987

-80.9

الموجودات

3,885,623

3,487,138

11.43

الاستثمارات

893

998

-10.52

محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)

3,733,681

3,283,250

13.72

ودائع العملاء

-

-

-

إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)

1,185,622

1,234,998

-4

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى

127,489

110,920

14.94

إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي

14,363

2,402

497.96

ربحية (خسارة) السهم

0.35

1.07

جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

 

 

 

بند

القيمة

النسبة من رأس المال

مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية

-

-

الخسائر المتراكمة

-

-

جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

 

 

بند

توضيح

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق

حققت الشركة دخل عمولات خاصة خلال العام الحالي قدره 313.1 مليون ريال، مقابل 291.4 مليون ريال للعام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 7.44%.

ترجع الزيادة في دخل العمولات الخاصة بشكل رئيسي إلى نمو محفظة القروض والسلف للشركة، والتي نمت بنسبة 13.72% مقارنة بالعام السابق.

يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

حققت الشركة صافي ربح خلال العام الحالي قدره 31.8 مليون ريال مقابل 96.7 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2022 بإنخفاض قدره 67.1%

يعود سبب الإنخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:

- أرتفاع تكاليف التمويل.

- أرتفاع في تكاليف التشغيل قبل مخصص الخسائر الائتمانية و الخسائر الاخرى

- أرتفاع بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

ويبلغ إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى خلال العام الحالي 14.3 مليون ريال مقابل 2.4 مليون ريال خلال العام السابق.

ترجع الزيادة في إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى إلى:

- نمو محفظة القروض والسلف للشركة بنسبة 13.72% مقارنة بالعام السابق;

- تحسين افتراضات نموذج تقدير خسائر الائتمان المتوقعة ومنهجية التقدير.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات

الرأي غير المعدل

أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات

لايوجد.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

معلومات اضافية

لا تقوم الشركة حاليًا في أي نشاط لتلقي الودائع ، وبالتالي فإن ودائع العملاء لاتنطبق.

 

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية