"أملاك" تربح 31.8 مليون ريال في 2023 بتراجع 67 % بعد ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل

حققت شركة أملاك العالمية للتمويل، صافي ربح 31.8 مليون ريال خلال العام المالي 2023، بتراجع 67 % مقارنة بالعام 2022 الذي بلغ صافي الربح فيه 96.7 مليون ريال.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن سبب تراجع صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع في تكاليف التشغيل قبل مخصص الخسائر الائتمانية والخسائر الاخرى، بالإضافة إلى ارتفاع بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.