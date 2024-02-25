الخطوط البريطانية تحقق إيرادات 32.5 مليار دولار في 2023 متحدية مخاوف الركود

من المقرر أن يعلن مالك شركة "الخطوط الجوية البريطانية" ارتفاع مبيعات الشركة العام الماضي، متجاهلا المخاوف من أن الركود الأخير في بريطانيا، قد أدى إلى انخفاض الطلب على العطلات.

وستنشر مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي)، التي تملك أيضا شركات الطيران "أيبيريا" و"فويلينج" و"إير لينجوس"، نتائجها المالية لعام 2023 يوم الخميس، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن شركة الطيران العملاقة مبيعات تبلغ مجموعها 30 مليار يورو (32.5 مليار دولار) وهو مبلغ سنوي قياسي للمجموعة وأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مجموعة "آي.إيه.جي" عن أرباح قياسية في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر العام الماضي وهو موسم الصيف الحيوي، حيث استفادت من طفرة السفر الترفيهي.

وأشارت الشركة إلى طلب قوي بشكل خاص، على الرحلات الجوية على مساراتها في شمال المحيط الأطلسي وجنوبه وأفضل وجهات العطلات في أوروبا.