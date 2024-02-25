"مصرف الراجحي" يرفع توزيعاته النقدية عن 2023 بنسبة 84 % .. و2.5 % عائد التوزيع النقدي

رفع مصرف الراجحي، توزيعاته النقدية عن عام 2023 بنسبة 84 % إلى 9.2 مليار ريال (2.3 ريال للسهم) بعائد 2.5 % مقابل 1.4 % عن عام 2022. علما بأن توزيعات النصف الثاني 2023 لا تزال توصية لمجلس الإدارة تنتظر موافقة الجمعية العامة.

كان مصرف الراجحي قد زاد رأسماله خلال 2022 من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، عبر توزيع أسهم منحة بنسبة 60 % وبما يعادل ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم مملوكة لمساهمي المصرف.

وكانت أرباح المصرف قد تراجعت 3.1 % خلال 2023 إلى 16.6 مليار ريال، انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7 % بسبب انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.

وأعلن المصرف اليوم الأحد في إفصاح للبورصة السعودية، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4.6 مليار ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023 وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال بعد خصم الزكاة.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,000,000,000 سهم و11.5 % نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية كما سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.