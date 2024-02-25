"البنك الأهلي" يرفع توزيعاته النقدية عن 2023 بنسبة 38 % .. و4.1 % عائد التوزيع النقدي

رفع البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك المحلية من حيث الأصول، توزيعاته النقدية عن عام 2023 بنسبة 38 % إلى 10.5 مليار ريال (1.75 ريال للسهم) بعائد 4.1 % مقابل 3 % عن عام 2022. علما بأن توزيعات النصف الثاني 2023 لا تزال توصية لمجلس الإدارة تنتظر موافقة الجمعية العامة.

تأتي هذه التوزيعات السخية مع تحقيق البنك أعلى أرباح في تاريخه بنحو 20 مليار ريال، مرتفعة 7.7 % عن عام 2022، مع ارتفاع في دخل العمولات الخاصة، مصدر الدخل الرئيس للبنوك، بنسبة 45 % نتيجة لارتفاع محفظتي التمويل والاستثمارات مع ارتفاع سعر الفائدة.

وأعلن البنك اليوم الأحد في إفصاح للبورصة السعودية، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 5.4 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.90 بعد خصم الزكاة و9 % نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك (الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.