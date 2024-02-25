"أميانتيت" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفي حال تبقت أسهم لم يكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهد التغطية "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

يرجى على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.