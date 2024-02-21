«التجارة» تضبط 8 أطنان بصل مخزنة وتلزم بضخها في الأسواق فورا

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، مستودعا لمنشأة تجارية في جنوب الرياض، تقوم بتخزين أكثر من ثمانية أطنان من البصل، وتم إلزامها بضخها مباشرة في الأسواق.

وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لبيعها للمستهلكين.

وتواصل الفرق الرقابية للوزارة في جميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية، لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.