أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

«التجارة» تضبط 8 أطنان بصل مخزنة وتلزم بضخها في الأسواق فورا

«التجارة» تضبط 8 أطنان بصل مخزنة وتلزم بضخها في الأسواق فورا

قامت الوزارة بمتابعة عملية ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق.

واس : الرياض

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، مستودعا لمنشأة تجارية في جنوب الرياض، تقوم بتخزين أكثر من ثمانية أطنان من البصل، وتم إلزامها بضخها مباشرة في الأسواق.
وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لبيعها للمستهلكين.
وتواصل الفرق الرقابية للوزارة في جميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية، لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية