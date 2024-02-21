"نيوم" تطلق منتجع "الأنان" أحدث مشاريعها السياحية على خليج العقبة

أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق منتجع "الأنان"، وهو أحد أحدث المشاريع السياحية على ساحل خليج العقبة.

ويقع "الأنان" في منطقة تلتقي فيها الجبال البحر، ويطل في الوقت ذاته على واحة خضراء تغذيها الينابيع الطبيعية القديمة في المنطقة، ويضم المنتجع 80 غرفة وجناحا خاصا، تركز على تعزيز أسلوب الرفاهية وتقديم الخدمات بأرقى المعايير والمفاهيم العصرية.

ويأتي الإعلان عن منتجع "الأنان" في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا" و"أكويلم" و"زاردون" و"زينور"، وهي وجهات سياحية مستدامة تقع على ساحل خليج العقبة وتجسد التزام نيوم بالتنمية المستدامة.