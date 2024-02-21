البنوك الصينية الكبرى توقف التعامل مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية

تم استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت" بعد بدء حربها مع أوكرانيا. "رويترز"

أوقف بنك الصين الصناعي التجاري وبنك التشييد الصيني وبنك الصين، قبول التحويلات من البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

ونقلت صحيفة أزفستيا الروسية عن مصادر مالية قولها "إن بنوك الصين التزمت تقريبا بالعقوبات الغربية، حيث رفضت بنوك روسيا تلقي المدفوعات منها حتى عبر نظام التحويل المباشر بين روسيا والصين والذي تم اعتماده لتسهيل تعاملات البلدين المالية بعد استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت".

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، في أواخر 2023 أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، ليصل بنهاية العام الماضي إلى 218.28 مليار دولار.

وأضاف أن "المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين".

وكان قادة روسيا والصين قد حددوا سابقا هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليصل من 100 مليار دولار سنويا في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول 2024.