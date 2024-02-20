22 مليار دولار منح لمشاريع البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة

تأتي الأموال من قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان بقيمة تريليون دولار. "رويترز"

أعلنت إدارة بايدن اليوم أنها ستوزع 5.8 مليار دولار أخرى لمشاريع البنية التحتية للمياه في جميع أنحاء البلاد، مدفوعة بأحد انتصاراتها التشريعية الرئيسة.

وستذهب المخصصات الجديدة إلى مشاريع في جميع الولايات الخمسين، ليصل إجمالي المنح الممنوحة للولايات لمشاريع البنية التحتية للمياه إلى 22 مليار دولار. تأتي الأموال من قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان بقيمة تريليون دولار.

وستكشف نائبة الرئيس كامالا هاريس ومدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان النقاب رسميا عن الخطط في حدث في بيتسبرغ في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

ويتضمن قانون البنية التحتية أكثر من 50 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للمياه في أمريكا، وتروج له إدارة بايدن بوصفه أكبر استثمار في المياه النظيفة في التاريخ الأمريكي.

وقال البيت الأبيض، إن إعلان اليوم الثلاثاء يشمل 3.2 مليار دولار لما يعرف بالصندوق الدائر لولاية مياه الشرب الذي يمكن استخدامه لتحديث محطات معالجة المياه وتوزيع المياه وأنظمة الأنابيب واستبدال أنابيب الرصاص.

ويشمل أيضا مليار دولار لسبعة مشاريع مياه ريفية رئيسة ومليار دولار لدعم مشاريع مياه الشرب في منطقة البحيرات الكبرى.