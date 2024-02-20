"غولدمان ساكس" تتوقع بأن تشكل السعودية 70 % من وزن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "إم إس سي آي"

قال ريتشارد كورماك، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة لدى غولدمان ساكس، عن توقعات الشركة بأن يصل وزن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نسبة 10 % على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، حيث تمثل السعودية السعودية 70 % من هذه النسبة، وذلك وفقاً لدراسة بحثية نشرتها "غولدمان ساكس" اليوم.



وأكد كورماك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، أن هذه التوقعات تعني تدفق استثمارات نشطة وغير نشطة بقيمة 50 مليار دولار إلى السعودية، بما يسهم في تعزيز مكانتها كقوة مالية رائدة توازي الكتلة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، والتي تعتبر أكبر كتلة خارج آسيا.



كما شدد على أن السعودية تواصل تسجيل أداء قوي يتماشى مع أداء الأسواق المالية المتقدمة، مشيرا إلى أن معامل الربحية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية قد وصل إلى 21 مرة تقريباً، وهي نفس النسبة المسجلة للأسهم المتداولة في السوق الأمريكية.