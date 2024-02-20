"مرسيدس" تستدعي 250 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب عيب فني

أكد متحدث باسم شركة مرسيدس بنز اليوم الثلاثاء أن الشركة الألمانية لتصنيع السيارات قامت باستدعاء 250 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم.

وكان هذا الاستدعاء تم نشره سابقا في قاعدة بيانات المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، وأضح المكتب أن الطرازات المعنية بعملية الاستدعاء هي AMG GT و C-Class وCLE و E-Class و EQE و EQS و GLC و S-Class و SL من إنتاج 2023، ويتوقع أن يبلغ عدد السيارات المعنية بعملية الاستدعاء في ألمانيا 37 ألف سيارة.

ووفقا للمتحدث، قد لا تلبي بعض الصمامات المتطلبات الفنية. وأفاد المكتب الاتحادي للمركبات بأن هذا العيب يمكن أن يؤدي إلى تعطل المحرك، من بين أمور أخرى، كما لا يمكن استبعاد مخاطر نشوب حريق.

وأوضح المتحدث باسم مرسيدس أنه سيتم استبدال بعض الأجزاء في المركبات المتضررة كإجراء احترازي، وأشار المتحدث إلى أن أعمال الإصلاح ستتم مجانا وذكر أن مدة بقاء السيارة في الورشة ستستغرق فترة تتراوح بين ساعتين إلى خمس ساعات ونصف حسب مجريات التجهيز.