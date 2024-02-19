"المركزي السعودي": وضع إطار عمل ولوائح لتنظيم المقاصة في السوق المالية

أكد يزيد النفجان وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي، استمرار العمل على تطوير إطار عمل شامل ووضع لوائح خاصة بتنظيم إجراءات المقاصة في سوق المشتقات المالية السعودية، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية.

وأوضح النفجان، أن الهدف الرئيس من هذه الجهود يتمثل في تعزيز استقرار ومرونة القطاع المالي، ولا سيما على صعيد مواجهة الضغوطات في السوق وحالات تعثر الأطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى الترابط المتزايد بين البنوك السعودية وأنظمة الأسواق المالية العالمية.

وأكد أن إطار العمل سيضمن تعزيز إجراءات المقاصة المعتمدة في السعودية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف البنك المتمثل في تعزيز الاستقرار المالي وجاذبية القطاع المالي في السعودية وترابطه مع الأسواق العالمية.

وأشار النفجان إلى أن لوائح تنظيم المقاصة تمكن البنك المركزي السعودي من مطالبة البنوك بنقل كثير من المعاملات التي يتم إجراؤها خارج السعودية إلى داخلها، من خلال النموذج التقليدي الذي يعتمد على تكليف شركات ذات أغراض خاصة خارج السعودية بإجراء عمليات المقاصة، والبدء بتوطين تنفيذ تلك المعاملات داخل السعودية، ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة في سوق المشتقات المالية دون التأثير على الاستقرار المالي.