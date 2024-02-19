المزارعون اليونانيون يستعدون لشل حركة المرور في أثينا بجراراتهم

يعتزم مزارعون يونانيون شل حركة المرور في العاصمة أثينا بجراراتهم، غدا، في الوقت الذي يصعدون فيه من مطالبهم للحصول على مزيد من الدعم من الدولة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم، أن التعبئة بدأت بالفعل، وأن الجرارات أخذت في التحرك قادمة من مناطق أكثر بعدا من البلاد.

وتأتي المظاهرة المخطط لها تتويجا لموجة من الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، وشهدت قيام مزارعين بإغلاق الطرق السريعة الرئيسة في البلاد لساعات في كل مرة.

وتطالب جمعيات المزارعين بخفض أسعار الوقود والأسمدة وخفض أسعار الكهرباء.