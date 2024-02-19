السعودية الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023

حققت السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظة على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت 93 % في النتيجة العامة للمؤشر.

ويصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا) 17 دولة سنويا بناء على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق ثلاثة مؤشرات فرعية، وقد حققت السعودية المركز الأول فيها جميعا، فقد حصلت في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها) على نسبة نضج 98 % مرتفعة 1 % على 2022، وفي مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) نسبة نضج 84 % بزيادة 4.76 % على 2022، فيما سجلت نسبة نضج في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على 100 % بنسبة ارتفاع 13.52 % على 2022.