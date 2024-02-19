وزير المالية : نتوقع تجاوز الناتج المحلي السعودي غير النفطي الـ 5 % على المدى المتوسط

أكد محمد الجدعان وزير المالية أن الناتج المحلي السعودي غير النفطي ينمو بأكثر من 4 %.

وقال خلال "ملتقى السوق المالية السعودية 2024" المقام في الرياض اليوم: إنه يتوقع أن يتجاوز 5 % على المدى المتوسط.

فيما قال خالد الفالح وزير الاستثمار خلال الملتقى، أن الاقتصاد السعودي أصبح في المرتبة 16 بين دول مجموعة العشرين بعد نمو حجم الناتج من 2.6 تريليون إلى 4.1 تريليون ريال.

وبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما 52 % منذ الرؤية، ويمثل 3 % من الناتج بعد أن كان 1 % والمستهدف 4.7 %، موضحا أن الاستثمار الأجنبي يمثل 20 % من إجمالي الاستثمارات في السعودية، وأن قطاع التصنيع استحوذ على ثلث التدفقات الأجنبية للسعودية.

ولفت الفالح إلى أن نسبة تكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 22 % في بداية العقد الحالي إلى 28 % بنهاية الربع الثالث من 2023، وذلك تماشيا مع هدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المتمثل في زيادة تكوين رأس المال الثابت في السعودية إلى 30%.

من جهتها، ذكرت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة "تداول"، أن عدد المستثمرين المؤهلين في السوق المالية السعودية تضاعف بمقدار 74 مرة، وتتميز الأسواق الناشئة بسيولة عالية وبنية تحتية متطورة ومتنوعة وتحمل فرصا أكبر للمستثمرين.

وقالت خلال الملتقى: إن السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.