"روتشيلد" أحدث القادمين إلى الرياض للاستفادة من نمو فرص الأعمال

تخطط شركة "روتشيلد آند كو" (Rothschild & Co) لتعزيز عملياتها في المملكة العربية السعودية، عبر توظيف مصرفيين -أو نقلهم- للعمل من خلال المكتب الجديد الذي تقوم بتأسيسه في المركز المالي الضخم في الرياض، وفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

قالت الشركة المصرفية، ومقرها في باريس، إنها تنتقل إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الرياض، وهو مركز الأعمال البالغة تكلفته 10 مليارات دولار شمال العاصمة السعودية، والذي ظل خالياً إلى حد كبير لسنوات عديدة قبل أن ينتعش الطلب عليه حالياً من قبل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

من بين المستأجرين البارزين في هذا المركز المالي، "صندوق الاستثمارات العامة" (الصندوق السيادي السعودي) البالغ 700 مليار دولار، وشركات مصرفية محلية ذات ثقل كبير مثل "البنك الأهلي السعودي"، على الرغم من أن "روتشيلد" ستكون من بين أولى شركات الاستشارات المالية الدولية في المركز.

وسيتولى ناصر العيسى، العضو المنتدب ورئيس مكتب "روتشيلد" في السعودية الذي عينه البنك في عام 2022، قيادة المكتب الجديد. وقال سعيد العور، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في "روتشيلد" في مقابلة، إنه سيكون لديه ما مجموعه 7 مصرفيين على الأرض، بهدف مضاعفة حجم العمليات على المدى المتوسط.

وأضاف: "يعتبر توطين حضورنا في السعودية استراتيجية رئيسية بالنسبة إلينا، وبالتالي، فإننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز وجودنا المحلي على أرض الواقع". وقال: "المصرفيون السبعة سيعيشون في الرياض وسيكونون مقيمين بشكل دائم في المملكة"، مشيراً إلى أن القرب من العملاء كان من بين الأسباب الرئيسية لقرار البنك.

تعد خطط "روتشيلد" أيضاً علامة إضافية على أن البنوك العالمية تسعى إلى المزيد من فرص الأعمال في المملكة. ويشهد أكبر اقتصاد في العالم العربي منذ سنوات، إصلاحات جذرية، بما في ذلك خصخصة شركة النفط العملاقة "أرامكو"، وظهور "صندوق الاستثمارات العامة" كصانع صفقات عالمي.

منافسة مع المراكز المجاورة

من شأن الانتعاش الذي تشهده العاصمة السعودية كمركز رئيسي للأعمال في المنطقة، أن يضعها في منافسة مباشرة مع مراكز أخرى مجاورة في الشرق الأوسط، مثل دبي وأبوظبي اللتين تتواجد فيهما "روتشيلد". وقالت الشركة المصرفية إنها ستنقل مصرفيين من دبي وأماكن أخرى إلى مركزها الجديد في السعودية.

"روتشيلد" التي تعتبر أحد أقدم البنوك في العالم، قالت إنها ستقدم مجموعتها المعتادة من المنتجات في السوق السعودية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وحلول أسواق الأسهم.

وتعد "روتشيلد"، إلى جانب شركات استشارات مستقلة أخرى مثل "مويليس آند كو" (Moelis & Co)، من بين البنوك الاستثمارية الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط. وتشمل صفقات "روتشيلد" الأخيرة، تقديم المشورة لـ"مجموعة تداول" السعودية بشأن استحواذها على حصة أقلية في "بورصة دبي للطاقة"، وفنادق "روكو فورتي" بشأن بيع حصة قدرها 49.9% إلى الصندوق السيادي السعودي.