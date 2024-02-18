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46 ألف حالة احتيال مالي في سنغافورة خلال 2023 بخسائر 484 مليون دولار

46 ألف حالة احتيال مالي في سنغافورة خلال 2023 بخسائر 484 مليون دولار

انخفض إجمالي المبلغ الذي تمت خسارته بسبب المحتالين ليصل إلى 484 مليون دولار.

الألمانية: سنغافورة

ارتفع عدد حالات الاحتيال التي يتم الإبلاغ عنها في سنغافورة بنسبة 46.8 % في عام 2023، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الشرطة تعقبها في عام 2016، بحسب ما ورد في تقرير صدر عن قناة "تشانيل نيوز آسيا"، ونقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم.
وأوردت قناة "تشانيل نيوز آسيا" أرقاما نشرتها شرطة سنغافورة اليوم، أظهرت ارتفاع العدد الإجمالي للحالات التي تم الإبلاغ عنها خلال العام الماضي ليصل إلى 46 ألفا و563، مقابل 31 ألفا و728 في عام 2022، حتى في ظل تراجع حجم الأموال التي خسرها الضحايا بنسبة 1.3 %.
وانخفض إجمالي المبلغ الذي تمت خسارته بسبب المحتالين، ليصل إلى 651.8 مليون دولار سنغافوري "484 مليون دولار"، مقابل 660.7 مليون دولار سنغافوري خلال تلك الفترة.

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