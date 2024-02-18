السعودية تعتزم تعزيز فرص الربط الجوي مع سنغافورة والصين وأمريكا

تعتزم السعودية بحث فرص تعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، مع كل من سنغافورة والصين والولايات المتحدة. ويبدأ وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني غدا، زيارة رسمية دولية إلى الدول الثلاث.

وتأتي الزيارات امتدادا للجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع، بهدف إيجاد مزيد من خيارات السفر، والإسهام في تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بينهما.

ويستهل الوفد الزيارة لسنغافورة، حيث سيشارك عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي. إضافة إلى المشاركة في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية.

كما أنه من المقرر أن يلتقي ضمن أجندة الزيارة عددا من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين بالشركات المختصة بمجالات الطيران المدني، علاوة على عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع قادة الصناعة وعرض أحدث الإنجازات والفرص الفريدة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران.