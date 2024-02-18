أدنى نمو للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين منذ 30 عاما

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين العام الماضي بأقل نسبة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ما يبرز التحديات التي تواجهها الصين، حيث تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمساعدة الاقتصاد.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن حجم الاستثمارات المباشرة في الصين ارتفع بقيمة 33 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض 82 % مقارنة بعام 2022، بحسب بيانات الإدارة الحكومية للبورصة اليوم الأحد.

وقد تراجع مؤشر دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة للبلاد، الذي يقيس التدفقات النقدية المتعلقة بالكيانات الأجنبية في الصين، لأدنى مستوى منذ 1993.

وقد تراجعت الاستثمارات خلال الربع الثالث من عام 2023 لأول مرة منذ عام 1998.

وعلى الرغم من تعافي الاستثمارات وعودتها للنمو خلال الربع الرابع، فإن حجم الاستثمارات خلال هذا الربع التي بلغت 17.5 مليار دولار كانت أقل بواقع الثلث، مقارنة بنفس الربع من عام 2022.