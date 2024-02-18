روسيا: مستعدون لإنشاء خطوط إنتاج في إثيوبيا تشمل "السيارات"

قال يفجيني تيريوخين السفير الروسي لدى أديس أبابا: إن الشركات الروسية مستعدة لاستكشاف فرص إنشاء خطوط إنتاج في إثيوبيا، بما في ذلك صناعة السيارات.

وأضاف تيريوخين "الشركات الروسية مستعدة لدراسة فرص توطين إنتاجها جزئيا في إثيوبيا، على سبيل المثال، في صناعة السيارات"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تيريوخين إن روسيا تزود إثيوبيا بالمنتجات البترولية والآلات وقطع غيار السيارات والمنتجات المعدنية المدرفلة ومنتجات الأخشاب وغيرها من السلع.

وأضاف السفير الروسي أن إثيوبيا تصدر إلى روسيا البن والملابس الجاهزة والسلع الجلدية والزهور والفول.

وقال تيريوخين "أود أن أشير إلى الإمكانات الكبيرة لزيادة التجارة الثنائية، بما في ذلك من خلال توريد الأسمدة المعدنية الروسية والآلات الزراعية والطاقة والمعدات الكهربائية ومعدات التعدين، وكذلك معدات صناعة الكيماويات ومعالجة المنتجات الزراعية".

وأضاف السفير الروسي أن روسيا استأنفت عمل بعثتها التجارية في أديس أبابا في يونيو الماضي لدعم المشاريع المشتركة للشركات الروسية والإثيوبية.