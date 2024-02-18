"هيونداي" الثالثة في مبيعات السيارات عالميا للعام الثاني بـ 7.3 مليون وحدة

أظهرت بيانات صدرت اليوم الأحد أن مجموعة هيونداي موتور جاءت في المركز الثالث من حيث مبيعات السيارات في العالم للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للبيانات التي أصدرتها كل شركة، باعت شركات هيونداي موتور وكيا وجينيسيس التابعة لمجموعة هيونداي موتور إجمالي 7.304 مليون وحدة في أنحاء العالم العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة بعد مجموعة تويوتا ومجموعة فولكسفاجن اللتين باعتا 11.233 مليون وحدة و 9.240 مليون وحدة على التوالي.

وفي 2022، تقدمت مجموعة هيونداي موتور إلى المركز الثالث لأول مرة وحافظت على ترتيبها للعام الثاني على التوالي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية وجاء تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

واتسعت الفجوة بين مجموعة هيونداي موتور وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من 688 ألف وحدة في 2022، إلى 905 آلاف وحدة في العام الماضي.

وارتفعت مبيعات مجموعة هيونداي موتور في العالم بشكل مطرد على مدار العشرين عاما الماضية.

وواصلت المجموعة صعودها في التصنيف بعدما كانت تحتل المركز العاشر عام 2000، لتدخل قائمة "المجموعات الخمس الكبرى" لأول مرة في 2010، متفوقة على شركة فورد الأمريكية.

ومع ذلك، ظلت المجموعة في المركز الخامس منذ ذلك الوقت بسبب المنافسة الشرسة بين شركات صناعة السيارات. وفي 2020، ارتفع ترتيبها لأول مرة إلى المركز الرابع. ولكنه تراجع إلى المركز الخامس مرة أخرى في العام التالي، ثم قفز إلى المركز الثالث في 2022.

وفي عام 2022، كانت مجموعة هيونداي موتور هي المجموعة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.7 % في المبيعات بين مجموعات السيارات الست الكبرى، لكن حققت تويوتا وفولكس فاجن نموا بنسبتي 7.2 % و 11.8 % على التوالي في المبيعات في العام الماضي، لتتفوقا على مجموعة هيونداي التي سجلت 6.7 %.