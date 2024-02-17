شركة كومكاست تواجه قضية براءة اختراع أمام محكمة استئناف امريكية

أعادت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة إحياء دعوى براءة اختراع ضد شركة كومكاست (CMCSA.O)، شأن تكنولوجيا التعرف على الصوت لأنظمة التلفزيون.

قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، إن محكمة مقاطعة بنسلفانيا، فسرت براءات اختراع شركة تكنولوجيا التعرف على الكلام برومبتو سيستمز بشكل غير صحيح في قرار دفع الشركات إلى إنهاء القضية.

وقالت نفس لجنة القضاة بشكل منفصل يوم الجمعة إن محامي كومكاست مارك بيري من شركة Weil Gotshal & Manges قد تجاوز بشكل غير صحيح حدود الطول في مذكرة في قضية ذات صلة، على الرغم من الحكم السابق الصادر عن المحكمة والذي "وجه اللوم إلى نفس شركة المحاماة المعروضة علينا". الآن لنفس السلوك بالضبط."

ورفضت المحكمة معاقبة بيري أو الشركة، لكنها قالت إنه من الظلم أن تقضي برومبتو وقتًا إضافيًا في الرد على المذكرة الطويلة.

ولم يستجب بيري وممثلو Comcast وPromptu على الفور لطلبات التعليق على الأحكام.

رفعت شركة برومبتو، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد شركة كومكاست في عام 2016، متهمة أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الاستقبال الخاصة بها بانتهاك ثلاث براءات اختراع وطلبت مبلغًا غير محدد من التعويضات المالية.

وقالت Promptu إن Comcast قامت بنسخ تقنيتها بعد سنوات من الاجتماعات حول تعاون محتمل.

واعتمدت المحكمة تفسيرات لبراءات الاختراع لصالح كومكاست في عام 2022، مما أدى إلى موافقة الشركات على إنهاء النزاع.

قررت لجنة الدائرة الفيدرالية المكونة من ثلاثة قضاة يوم الجمعة أن محكمة بنسلفانيا أساءت فهم أجزاء من براءات الاختراع وأعادت القضية لإعادة النظر فيها.