الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة مساعدات حكومية ألمانية لإزالة الكربون بقيمة 4 مليارات يورو بروكسل

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة على خطة مساعدات حكومية ألمانية بقيمة أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمساعدة الصناعات في عملية إزالة الكربون من منتجاتها.

ويرتبط الإجراء الألماني بخطة التعافي بعد كوفيد-19 في البلاد والمعروفة باسم مرفق التعافي والمرونة. وستتراوح المشاريع في إطار المخطط بين بناء خزانات صهر لإنتاج الزجاج باستخدام الكهرباء واستبدال عمليات إنتاج الصلب التقليدية عن طريق محطات الاختزال المباشر التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية.

وستكون المساعدة في شكل منح سنوية متغيرة بموجب عقود ثنائية للاختلاف، تسمى "عقود حماية المناخ"، لمدة 15 عامًا.

وقالت هيئة المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان: "يساهم هذا الإجراء في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلاً عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية".