أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة مساعدات حكومية ألمانية لإزالة الكربون بقيمة 4 مليارات يورو بروكسل

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة مساعدات حكومية ألمانية لإزالة الكربون بقيمة 4 مليارات يورو بروكسل

رويترز

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة على خطة مساعدات حكومية ألمانية بقيمة أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمساعدة الصناعات في عملية إزالة الكربون من منتجاتها.

ويرتبط الإجراء الألماني بخطة التعافي بعد كوفيد-19 في البلاد والمعروفة باسم مرفق التعافي والمرونة. وستتراوح المشاريع في إطار المخطط بين بناء خزانات صهر لإنتاج الزجاج باستخدام الكهرباء واستبدال عمليات إنتاج الصلب التقليدية عن طريق محطات الاختزال المباشر التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية.

وستكون المساعدة في شكل منح سنوية متغيرة بموجب عقود ثنائية للاختلاف، تسمى "عقود حماية المناخ"، لمدة 15 عامًا.

وقالت هيئة المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان: "يساهم هذا الإجراء في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلاً عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية".

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية