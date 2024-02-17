تنضم أمازون إلى الشركات التي تجادل بأن مجلس العمل الأمريكي غير دستوري

انضم موقع أمازون إلى مجموعة من الشركات في الادعاء بأن إجراءات التنفيذ الداخلية لوكالة العمل الأمريكية تنتهك الدستور الأمريكي، حيث يواجه عملاق البيع بالتجزئة عشرات القضايا التي تدعي أنها تتعارض مع حقوق العمال في التنظيم.

قالت أمازون في ملف تم تقديمه إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) إنها تخطط للقول بأن الهيكل الفريد للوكالة ينتهك حق الشركة في محاكمة أمام هيئة محلفين.

وقالت الشركة أيضًا إن القيود المفروضة على عزل القضاة الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة الخمسة، الذين يعينهم الرئيس، غير دستورية.

وجاء هذا الطلب في قضية معلقة تتهم أمازون بالانتقام بشكل غير قانوني من العمال في أحد المستودعات في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك، حيث صوت الموظفون للانضمام إلى النقابات في عام 2022..

وأمازون، التي واجهت أكثر من 250 شكوى من NLRB تزعم ممارسات عمل غير قانونية عبر ونفت امازون في السنوات الأخيرة ارتكاب أي مخالفات.