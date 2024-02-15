الدولار يستقر مع تصريحات حول التضخم والين يرتفع رغم انكماش اقتصاد اليابان

استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء.

وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الذي سجله يوم الثلاثاء رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.

وأثارت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الاتحادي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 % في يناير على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بارتفاعها 2.9 % .

وتتوقع السوق حاليا عدم خفض أسعار الفائدة في مارس مقارنة برهانات بنسبة 77 % قبل شهر على أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في ذلك الوقت، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 60 % أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في مايو.

