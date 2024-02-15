الذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين مع قلق المستثمرين من الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير التي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو أوستان جولسبي أمس إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 % حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 % على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 % .

