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"مورجان ستانلي" يخطط لتسريح عدة مئات من الموظفين في قسم إدارة الثروات

"مورجان ستانلي" يخطط لتسريح عدة مئات من الموظفين في قسم إدارة الثروات

رويترز

وكالات - نيويورك

يخطط بنك مورجان ستانلي لإلغاء عدة مئات من الوظائف في قسم إدارة الثروات، حيث يسعى تيد بيك الرئيس التنفيذي الجديد إلى كبح التكاليف في مجال يعد بالغ الأهمية لنجاح شركة وول ستريت ولكنه أظهر علامات الضعف مؤخرا.

ومن المتوقع أن تؤثر التخفيضات، التي تشمل عددا صغيرا من المديرين الإداريين وكذلك الموظفين الذين لا يتعاملون مع العملاء، في أقل من 1 % من موظفي وحدة الثروة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي أقل من 40 ألفا.

ومن المتوقع أن يتم إخطار الموظفين المتأثرين في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

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