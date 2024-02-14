الرئيس التنفيذي لـ «المسار الرياضي»: إطلاق صندوقين للاستثمار العقاري و85 % نسبة التوطين في المشروع

كشفت جين ماكجيفرن الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي عن إطلاق صندوقين للاستثمار العقاري مع "أجدان" و"ريت"، بقيمة تصل إلى ملياري ريال، ما يتيح فرصة الحصول على عائدات التطوير العقاري، وتدفق الإيرادات المستدامة.

ووفقا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، أوضحت ماكجيفرن أن نسبة التوطين في مشروع المسار الرياضي تبلغ 85 %، منها 43 % نساء.

وبينت أن مشروع المسار الرياضي يعد أكبر متنزه طولي في العالم، إذ يبلغ طوله 35 كيلومترا كخط مستقيم، مشيرة إلى العمل مع جهات حكومية من بينها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لضمان توافق تكنولوجيا المشروع مع مدينة الرياض الذكية.