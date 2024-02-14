2185 مزرعة تنتج البن السعودي في القطاع الجنوبي الغربي و3052 مستفيدا من "ريف"

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن إجمالي الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ أكثر من 155 مليون ريال، وعدد المؤهلين للاستفادة من الدعم في جميع القطاعات بلغ 7256 مستفيدا؛ كان نصيب قطاع البن منها 3052 مستفيدا.

وذكر المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، أن البن السعودي شهد نقلة نوعية خلال العقد الماضي؛ قفزت به من النطاق المحلي إلى العالمية، وهو مصنف اليوم بالأعلى جودة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد مزارع البن بالقطاع الجنوبي الغربي تبلغ 2185 مزرعة، تمت زراعتها بما يتجاوز 391 ألف شتلة، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع والمبادرات في قطاع البن بمنطقة جازان نحو 1109مستفيدين، وتمت زراعة ما يقارب 219 ألف شتلة بمزارعهم.

وأكد خلال افتتاح المعرض الدولي للبن السعودي 2024 في منطقة جازان، أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير، لما له من قيمة اقتصادية عالية تسهم في تنمية الوطن، وكانت لمشاريع البن حظ وافر من الدعم لما يتميز به القطاع الجنوبي الغربي من تنوع زراعي كبير، خاصة زراعة البن السعودي، وتم طرح عدد من المشاريع، لإنشاء مصنع إعداد وتجهيز البن بمنطقة جازان في محافظة الداير، ومشروع إنشاء مشاتل نموذجية للبن في مناطق جازان وعسير والباحة، ومشروع تنفيذ مزارع بديلة نموذجية للبن في عدد من المواقع بمنطقة جازان، إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع تجهيز وتجفيف البن بمنطقة الباحة، ومشروع إنشاء مصنع لإعداد وتجهيز البن بمنطقة عسير، ومدينة البن النموذجية في منطقة الباحة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع من خلال القطاع الخاص، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية في منطقة جازان حتى نهاية 2022 نحو 1.9 مليار ريال، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية في المنطقة 79 فرصة؛ شملت قطاعات الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية إضافة إلى فرص مشاريع زراعة البن.