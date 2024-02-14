تصنيع 30 طائرة درونز بأيد سعودية في جامعة جدة

صنعت جامعة جدة 30 طائرة درونز، بأيد سعودية، في خطوة عملية، حيث إنها بصدد توقيع اتفاقيتين مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للنقل.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور مناجي الكتاني وكيل جامعة جدة لشؤون الاكاديمية والتطوير، على هامش المؤتمر الدولي للوجستيات، إن المعمل في الجامعة قام بتصنيع 30 طائرة درونز، حيث قام بتجميعها وتصميمها وفق خورازميات ومعطيات مبتكرة وحديثة، مبينا أنه تم تمويل المعمل من برنامج التمويل المؤسسي للجامعة بـ5 ملايين ريال.

وأوضح الكتاني، أن الجامعة بصدد عقد اتفاقية مع الهيئة العامة للنقل ووزارة الحج والعمرة، بخصوص الطائرات التي تم تجميعها وبرمجتها، حيث تم طرح مشروع مبدئي لوزارة الحج والعمرة لنقل الأدوية في المشاعر بموسم الحج، إضافة إلى أحد الابتكارات التي تم تطويرها لاستخدامها في الخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته، قالت إيمان الظاهري وكيلة البحث والابتكار بكلية الحاسب والرئيس التنفيذي لأكاديمية الدرونز بجامعة جدة، إن معمل الدرونز عقد شراكتين ، الأولى مع شركة سما طويق والأخيرة مع شركة فلايدن، وبصدد اتفاقية مع هيئة النقل ووزارة الحج والعمرة.

وقالت "لدينا في المعمل 30 طائرة درونز، 25 منها صغيرة وخمس كبيرات تحمل أجساما تصل إلى 5 كيلوات، شارك في عملها 100 طالب وطالبة بالجامعة، ونتطلع إلى مزيد منها".

ودشنت جامعة جدة، منصة الكترونية حاضنة للأعمال اللوجستية والتحول الرقمي على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للوجستيات، حيث تعمل على استكشاف الآفاق المهنية في قطاع الخدمات اللوجستية واستعراض ومناقشة الموضوعات الحيوية الأكثر تحديدا وتأثيرا في المنظومة اللوجستية المحلية والدولية نتيجة نمو الأسواق وإيجاد ‏حلول أكثر كفاءة باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لسلسل التجهيز التوريد.