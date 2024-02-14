الحكومة تمول المشاريع الزراعية الابتكارية بما يصل إلى 10 ملايين ريال

خصصت الحكومة السعودية 10 ملايين ريال للمشروع الواحد ضمن برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" في القطاع الزراعي.

وأكد لـ"الاقتصادية" حبيب الشمري المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، أن البرنامج الذي يتطلب وجود تأييد من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، يقدم مميزات تمويلية عديدة سواء من ناحية مبلغ القرض الذي يصل إلى 10 ملايين ريال، ونسبة تمويل تصل إلى 80 % من تكلفة المشروع، على أن يتحمل المستثمر النسبة المتبقية 20 %، ومدة سداد تصل إلى 12 عاما لقروض تمويل الأصول الثابتة، وعامين لقروض تمويل رأس المال العامل".

وأوضح أن من أبرز التقنيات التي تمول ضمن البرنامج، تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أطلق برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" المخصص لتمويل المشاريع الزراعية النوعية المؤيدة من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف لدعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيه، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج "سنبلة" التابع لوكالة البحث والابتكار في الوزارة.

وأوضح حبيب الشمري، أن البرنامج سيكون متوائما مع مستهدفات برنامج "سنبلة" لريادة الأعمال، التي تستهدف الفرص والتحديات الوطنية الموجودة في القطاع الزراعي ومعالجتها، وممكنا لمخرجات برنامج "سنبلة" من خلال تقديم التمويل المناسب لرواد الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية، إضافة إلى تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع "سنبلة".

ويهدف البرنامج إلى تطوير الإنتاج الزراعي المحلي من ناحية الجودة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في هذ المجال، ورفع القدرة التنافسية في المنتجات الزراعية المحلية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، بهدف إيجاد فرص لتوطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص وظيفية في هذا القطاع من خلال دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والتعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة البحث والابتكار في الوزارة، والمراكز البحثية في الجامعات، والهيئات والمراكز التي تعنى بالاستدامة وتطوير البحث في المجال الزراعي.

ويقدم برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" الدعم والتمويل لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية على الاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز الباحثين والمخترعين، من خلال إيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين وتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعالة تسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية.