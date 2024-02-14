الاستثمارات في بتكوين تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021

تجاوز إجمالي المبلغ المستثمر في عملة "بتكوين" تريليون دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، حيث استمرت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في بورصة بيتكوين الفورية الأمريكية في دعم الأسعار.

ووصل سعر بتكوين إلى 51.606 ألف دولار اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى خلال 25 شهرا بارتفاع بنسبة 4.1 % خلال اليوم، ما رفع القيمة السوقية للعملة إلى 1.005 تريليون دولار، وفقًا لمنصة الأسعار Coingecko.

وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق للقيمة السوقية لبتكوين 1.28 تريليون دولار في نوفمبر 2021، وفقا لكوينجيكو.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 20 % منذ بداية فبراير، وهي تستعد بالفعل لتحقيق أكبر ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر.

تشكل الاستثمارات في عملة بتكوين أكثر من نصف مبلغ 2.01 تريليون دولار الموجودة في سوق العملات المشفرة الإجمالي، الذي يشمل الإيثر والعملات الرقمية الأخرى.

ويقول المحللون: إن التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة المدرجة في الولايات المتحدة أدت إلى بعض تحركات الأسعار في الأسابيع الأخيرة، كما ارتفعت تدفقات رأس المال إلى 11 صندوق استثمار متداول لبتكوين في الولايات المتحدة إلى 1.64 مليار دولار في الأسبوع حتى يوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات رسمية صادرة من LSEG Lipper.

وشهدت جلسات التداول الخمس السابقة تدفقات بقيمة 409 ملايين دولار على المنتجات، التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية وبدأت التداول في يناير.

وقال محللون في مزود سيولة العملات المشفرة B2C2: "يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الوتيرة ستستمر، لكن في العملات المشفرة غالبًا ما يدفع السعر التدفق".

وأضافوا "على المرء أن يتخيل أنه إذا كان هناك مزيد من الأيام مثل الأيام القليلة الماضية، فستتم مقابلة التدفقات الكبيرة من خلال مزيد من الارتفاع في الأسعار الفورية (بتكوين)".

وعلى هذا الجانب شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة قفزة كبيرة، كما ارتفعت أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة قبل الجرس يوم الأربعاء، مع ارتفاع بورصة Coinbase بنسبة 7 %، في حين ارتفعت أسهم شركات التعدين Riot Platforms وCleanSpark بنسبة 9 % و16 % على التوالي.

وصلت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تكافح طوال معظم 2022 والجزء الأول من 2023، متأثرة بالتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية، وسلسلة من الإخفاقات البارزة في شركات العملات المشفرة، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة.

لكن في الأشهر القليلة الماضية، ساعدت الآمال على حدوث هبوط سلس للاقتصاد وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين الفورية المعنويات.

تم وصف صناديق الاستثمار المتداولة بأنها ستغير قواعد اللعبة في هذه الصناعة، المعروفة بالفعل بجاذبيتها لتجار التجزئة، حيث يمكن للمستثمرين الآن التعرض لعملة بتكوين دون الاحتفاظ بالأصل بشكل مباشر.

وارتفع ثاني أكبر رمز مميز للإيثر، الذي تدعمه شبكة الإيثريوم، بنسبة 4.1 % ليصل إلى 2742 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.