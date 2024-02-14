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أخبار اقتصادية- عالمية

"إير بي إن بي" تعتزم التوسع في أوروبا بعد ارتفاع إيراداتها الربعية 17 %

"إير بي إن بي" تعتزم التوسع في أوروبا بعد ارتفاع إيراداتها الربعية 17 %

شعار airbnb يعرض على شاشة كمبيوتر وهاتف خلوي لوس أنجلوس. "الفرنسية"

الألمانية : سان خوسيه

تعتزم منصة تأجير المساكن عبر الإنترنت "إير بي إن بي"، التوسع في سويسرا وهولندا وبلجيكا، بعد نجاحها في ألمانيا، رغم أنها ما زالت في البداية في هذه الدولة على حد قولها.

وقال بريان شيسكي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة الأمريكية إن "إير بي إن بي" تعتمد أيضا على الذكاء الاصطناعي لتغيير تجربة المستخدمين مع تطبيقها تماما.

من ناحية أخرى ذكرت "إير بي إن بي" أن إيراداتها خلال الربع الأخير من 2023 زادت 17 % إلى 2.2 مليار دولار، حيث تم عرض 7.7 مليون وحدة سكنية للإيجار لليلة واحدة على المنصة بنهاية العام الماضي بزيادة 18 % عن العام السابق. وكان النمو الأكبر من نصيب آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

في الوقت نفسه قال شيسكي إنه هناك تسعة عملاء لدى أيربنب يبحثون عن شقة أو غرفة سكنية للإيجار، مقابل كل عميل يقيم في فندق وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام عرض مزيد من الغرف للإيجار على المنصة.

في المقابل سجلت "إير بي إن بي" خسائر بقيمة 349 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 319 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وأرجعت الشركة الخسائر إلى سداد أعباء ضريبية غير متكررة بقيمة مليار دولار.

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