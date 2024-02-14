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أخبار اقتصادية- عالمية

الذهب يظل دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية

الذهب يظل دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية

رويترز : سنغافورة

ظل الذهب قريبا من أدنى سعر في شهرين اليوم الأربعاء وتم تداوله دون المستوى الرئيس البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة (06:00) بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الثلاثاء.

وهبط المعدن الأصفر 1.4 % أمس في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2005.00 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا: إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، مضيفا "أن ذلك أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض سعر الفائدة وكذلك حجم التخفيضات خلال العام الجاري".

وأظهرت البيانات أمس الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 % على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 %، وحوم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة ثلاثة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 % إلى 862.14 دولار، وتراجعت الفضة 0.2 % إلى 22.04 دولار.

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