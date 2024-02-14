وزير المالية الفرنسي: القطاع الخاص يجب أن يتحمل فاتورة المناخ

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الثلاثاء إن التمويل لمكافحة تغير المناخ يجب أن يأتي من القطاع الخاص إذ لم يعد هناك تمويل عام متاح من فرنسا أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال في مؤتمر لوكالة الطاقة الدولية "لا يمكننا أن نتحمل هذا المستوى من الدين العام. لذلك لا تعتمدوا على المزيد من الجهد العام أو التمويل العام".

وقال لومير إن فرنسا تستثمر بالفعل نحو 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) سنويا لمكافحة تغير المناخ من خلال نشر الطاقات المتجددة والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة والمحطات النووية الجديدة.