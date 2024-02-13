"إدارة الدين" ينتهي من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار فبراير المحلي البالغ 7.874 مليار ريال

انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 م، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 م.