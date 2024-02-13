أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

"إدارة الدين" ينتهي من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار فبراير المحلي البالغ 7.874 مليار ريال

"إدارة الدين" ينتهي من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار فبراير المحلي البالغ 7.874 مليار ريال

"الاقتصادية" من الرياض

انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 م، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 م.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية