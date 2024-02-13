متحدث "الصناعة" لـ "الاقتصادية" : مركز التقنيات الذكية يرفع تنافسية المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق الدولية

أوضح جراح الجراح المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إطلاق مركز تقنيات الذكاء يعد خطوة مهمة لمواكبة توجهات الوزارة وبرامجها المستقبلية الهادفة إلى تبني تقنيات التصنيع الحديثة، ورفع تنافسية السعودية من خلال تصدير المنتجات الصناعية والتعدينية عالية التقنية إلى الأسواق العالمية.

وتوقع في تصريح لـ "الاقتصادية" أن يسهم المركز في تطوير تقنيات ذكية جديدة من شأنها تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف ورفع جودة المنتجات في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوفير منصة للباحثين والمبتكرين تسهم في تعزيز الابتكار في هذين القطاعين الحيويين.

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة وكبيرة للمواطنين والمواطنات في عدد من المجالات، مثل تقديم الاستشارات الفنية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين، إضافة إلى توفير فرص استثمارية للشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، الأمر الذي سيسهم في تحقيق توجهاتنا نحو التحول الرقمي في هذين القطاعين.